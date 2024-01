Fürstenfelder (48) verkaufte Drogen im großen Stil

Auf frischer Tat ertappt

Nach all den Jahren wurde der Drogendealer nun festgenommen, seine Wohnung durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die EGS Steiermark ertappte ihn auf frischer Tat - unmittelbar nach einer Besorgungsfahrt wurde er in Fürstenfeld festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurden neben diversen Utensilien für den Anbau von Cannabiskraut und den Weiterverkauf von Suchtmittel auch ein Schlagring und Bargeldbestände in gestückelter Form gefunden. Bei den sichergestellten Drogen handelte es sich vorwiegend um Cannabiskraut, Kokain, Haschisch und diverse Medikamente (Benzodiazepine). Der Mann zeigte sich teilgeständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.