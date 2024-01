BBU präsentiert Neuzugang aus Schweizer Liga

Die Herren der BBU Salzburg wollen ihre Krise in der zweiten Basketball-Liga endlich beenden. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie soll heute in Tirol ein Sieg her. Nach zwölf Runden stehen die Falken an der fünften Stelle ihrer Division und damit knapp nicht im Viertelfinale. Doch vor dem ersten Spiel des neuen Kalenderjahres verpflichteten sie mit Francis Torreborre einen neuen Spieler.