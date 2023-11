BBU Salzburg unterliegt auch gegen Vienna United

Die Basketballmannschaft der BBU Salzburg ging am Samstagabend stark geschwächt in die Partie gegen Vienna United. Ähnlich wie in den beiden vorherigen Spielen, darunter eine deutliche 51:90-Niederlage in Mistelbach vor einer Woche, mussten die Falken erneut eine Niederlage hinnehmen. Das Heimspiel endete mit einem klaren 57:84-Endergebnis (18:29, 23:18, 11:16, 5:21).