„Paparazzi“-Plan gegen Kastenwagen-Sprenger

In Wels ist das aktuell anders. Die Exekutive ist auf der Suche nach Handybildern und -videos, die in der Silvesternacht an der Traunaustraße aufgenommen worden sind. Denn sie könnten jene „Sprengmeister“ zeigen, die eine Minute nach Mitternacht einen Kastenwagen in die Luft gejagt hatten. Es sollen rund 80 Personen in der Nähe gewesen sein, daher hofft man auf Beweismaterial. Informationen bitte an die Polizei Wels-Dragonerstraße: Telefonnummer 0 59 133/4191.