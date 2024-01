In Pinsdorf stehen die Bagger ab sofort still

Optimismus versprühte der Windhager-Chef Stefan Gubi noch, als er im Vorjahr mit der „Krone“ über die 100 Millionen Euro starke Investition in Pinsdorf sprach, wo der Heizungsspezialist ein Werk für Wärmepumpen samt Logistikzentrum baut. Doch nun stehen die Bagger still. Am Freitag brachte Windhager einen Insolvenzantrag ein, ein Folgeantrag für das Werk in Pinsdorf wird erwartet. Die Inbetriebnahme wäre für April des heurigen Jahres geplant gewesen, war im Vorjahr bereits auf Juli verschoben worden. Jetzt muss der Insolvenzrichter entscheiden.