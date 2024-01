Ukrainisches Militär griff erneut die Krim an

Auch die Stadt Belgorod in der gleichnamigen russischen Grenzregion wurde am späten Donnerstag erneut angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Auf Telegram wurden Bilder von beschädigten Autos in der Stadt veröffentlicht. Den Bürgerinnen und Bürgern wurde angeboten, sie zu evakuieren. Sie könnten in Orten weiter von der Grenze „warm und sicher“ untergebracht werden, hieß es.