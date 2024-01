Schwerer Schlag: Russland feuert Raketen auf Kiew

Bereits am frühen Morgen waren in Kiew Explosionen zu hören gewesen. Nach Angaben der Stadtverwaltung versuchte die Armee gegen 2 Uhr Ortszeit, einen russischen Drohnenangriff abzuwehren. „Die Trümmer einer Drohne brennen auf einer Freifläche im Bezirk Desnjansky“, erklärte Hauptstadt-Bürgermeister Klitschko. Rettungskräfte seien an Ort und Stelle.