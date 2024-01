Benko-Villa: Grün-Pink hat jetzt Fragen an die ÖVP

Die bisherigen Geldgeber von Signa sollen nochmals Geld nachschießen, um die Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung sicherzustellen und Notverkäufe zu vermeiden. Das geht aus einem Brief des Sanierungsvorstands der beiden Signa-Töchter Prime und Development, Erhard Grossnigg, an Signa-Investoren hervor, aus dem am Donnerstag die Magazine „profil“ und „Spiegel“ zitierten. Gegenüber „profil“ sprach Grossnig „von einer positiven Resonanz“. Für die APA war Signa nicht erreichbar.