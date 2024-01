Wiener Tanzschulen fürchten um „Walzer-Monopol“

Lemberger verweist auf weiterhin hohe Hürden für das Gründen einer Tanzschule in Wien, egal ob als ausländischer EU-Bürger oder nicht. Das Problem daran: Für Tanzunterricht braucht es nicht unbedingt eine Tanzschule mit allen staatlichen Siegeln. Für Anbieter, die nur fallweise über die Landesgrenze antanzen, gelten weit weniger strenge Auflagen. Vorarlberger und Salzburger Tanzschulen müssen schon mit Tanzlehrern leben, die tageweise einpendeln und dann Stunden etwa in Turnsälen abhalten. Und auch in Wien sei die Anreise aus Bratislava oder Ungarn bedenklich kurz und der Druck vor allem auf kleinere Tanzschulen künftig wohl beträchtlich, heißt es in der Branche.