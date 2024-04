Pachtverträge in Schönbrunn als „Geheimsache“

Schönbrunn ist für die Stadt nicht nur Wahrzeichen und Tourismusmagnet, sondern auch ein millionenschwerer Wirtschaftsbetrieb im Eigentum der Steuerzahler. Was in „ihrer Firma“ vorgeht, sollen sie offenbar nicht wissen. Das jüngste Beispiel: Die Verträge für die Gastronomie und die saisonalen Märkte in Schönbrunn wurden zuletzt neu vergeben.