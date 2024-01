Brauchtum, Musikgenuss und „Ziegenflüsterer“

Rund um die Heiligen-Drei-Könige am bevorstehenden Wochenende haben die Oberösterreicher zehn tolle Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben oder den Feiertag sinnvoll zu nutzen: Brauchtum steht z. B. beim Glöcklerlauf in Steinbach/A. im Fokus. Gutes tun kann man bei einem Besuch einer Benefizausstellung in Freistadt, und ins Land der Fantasie können Kinder bei „Alice im Wunderland“ im Gugg in Braunau abtauchen.