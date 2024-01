BirdLife lädt erneut zur „Stunde der Wintervögel“

Im Vorjahr wurden im Rahmen der „Stunde der Wintervögel“ in Kärnten mehr als 5000 Vögel weniger gezählt. Das Artensterben ist leider vermehrt zu bemerken. Die untypisch warmen Winter durch die Klimaerwärmung haben gravierende Auswirkungen auf den Vogelbestand. Besonderes Sorgenkind war in Kärnten der Grünfink. Ob das noch immer so ist, wird die erneute Vogelzählung an diesem Wochenende zeigen.