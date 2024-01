Zehntausend Viren-Arten auf Gletschern entdeckt

Trotz der Kälte sind die am Dach der Welt gefundenen Viren alles andere als passiv: Sie vermehrten sich so schnell wie Viren in Süßwasserseen oder im Meer. Mehr als 83 Prozent der neu entdeckten Gletscherviren sind demnach sogenannte Bakteriophagen. Da diese Viren - wie ihr Name schon sagt - auf den Befall von Bakterien spezialisiert, stellen sie keine direkte Gefahr für Mensch und Tiere dar.