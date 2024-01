Türkei verhaftet 33 mutmaßliche Mossad-Spione

„Operation Maulwurf“

Innenminister Ali Yerlikaya teilte auf X (vormals Twitter) mit, dass die Polizei im Rahmen der „Operation Maulwurf“ an 57 Orten in acht Provinzen Razzien durchgeführt habe. Die Verdächtigen hätten vermutlich das Ziel gehabt, in der Türkei lebende Ausländer zu identifizieren, zu überwachen, anzugreifen und zu entführen.