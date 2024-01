Vierschanzentournee: Viel Mythos, eigene Gesetze

Erinnerungen an die Schulzeit in der Obersteiermark. Jahr für Jahr wurden die Rituale rund um Silvester wiederholt. Langer TV-Abend, Feuerwerk, Bleigießen. Am nächsten Morgen ein traditioneller Spaziergang, Mutter servierte Schweinsbraten mit Knödeln zum Neujahrskonzert, am Nachmittag Kuchen und Kekse mit dem Vater bei der Vierschanzentournee. Das Herz schlug für Ernst Vettori, Andreas Felder oder Matti Nykänen - die sich stets überschlagende Stimme von ORF-Reporter Peter Elstner war genauso kultig.