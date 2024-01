Auch Österreichs Adler sorgten für Anzug-Wirbel

Meinungsumschwung

Der Aufdruck war allerdings deutlich größer, als das Reglement es zulässt, weshalb Kathol seine Meinung – wohl nach einem Hinweis eines anderen Teams – änderte. „Es war so, dass er in Oberstdorf am Vormittag des Wettkampfs seine Entscheidung revidiert hat. Er kam zu Balthasar Schneider (Chef im Serviceteam, Anm.) und hat gemeint, wir müssen das weggeben. Das ging aber nicht sofort“, schildert Stecher. Auf einigen Anzügen war der Aufdruck gar nicht am Anzug, auf anderen musste dieser in der Kürze der Zeit überpinselt werden.