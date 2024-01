Silvester in Wien: 198 Anzeigen, 1928 Einsätze

Fingerkuppe abgetrennt

Im Zuge der Silvesterfeierlichkeiten wurde ein 13-jähriger Bub, welcher sich mit seiner Familie auf einer Straße im 17. Bezirk befunden haben soll, durch eine Rakete verletzt. Hierbei kam es zur Abtrennung einer Fingerkuppe sowie Verbrennungen an den Händen. Der Bub wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es wurde eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wien gegen eine unbekannte Täterschaft erstattet.