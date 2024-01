Vermeulen in Verfolgung auf dem Vormarsch

Mika Vermeulen und Teresa Stadlober haben sich am Neujahrstag in der Langlauf-Verfolgung der Tour de Ski in Toblach in starker Verfassung präsentiert. Vermeulen zeigte sich bereits wieder gut erholt von einer starken Verkühlung um Weihnachten und lief mit der neuntschnellsten Zeit von außerhalb der Top 30 an die 15. Stelle nach vorne. Stadlober verbesserte sich nach den 22 Skating-Kilometern im frisch verschneiten Pustertal um drei Plätze auf den 13. Rang.