327 Alarmierungen: Stressige Nacht für Leitstelle

Vor allem in der Kernzeit zwischen 23:30 und 2 Uhr liefen in der Zentrale die Leitungen heiß. Insgesamt 97 Alarmierungen (102 waren es im Vorjahr) wurden dort verzeichnet; 24 Mal die Feuerwehr, 72 Mal der Rettungsdienst. „Es waren vor allem kleinere Brände sowie zahlreiche Einsätze wegen Feuerwerkskörper und Alkoholeinfluss, die die Einsatzkräfte und Teams der Leitstelle gefordert haben“, so Prosch. Über den gesamten Abend und bis in die frühen Morgenstunden verteilt, waren es 327 Alarmierungen und damit ähnlich viele, wie vor einem Jahr (332).