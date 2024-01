Tiroler Feuerwehren zu Silvester im Dauereinsatz

Müllraum in Flammen

Durch unsachgemäß entsorgte Pyrotechnikgüter stand nach Mitternacht dann der Müllraum eines Gästehauses in Maurach am Achensee (Bezirk Schwaz) in Brand geraten. Wie die Exekutive mitteilte, hatten zwei deutsche Urlauber gegen 0.30 Uhr mehrere Silvesterraketen und zwei Feuerwerksbatterien in der Meinung entsorgt, dass sie erloschen seien. Einer der beiden bemerkte dann gegen 1.30 Uhr selbst die Flammen, als er durch sein gekipptes Fenster Brandgeruch, Rauch und Knistergeräusche wahrnahm. Gemeinsam mit dem Hausbesitzer begann er, das Feuer mit Feuerlöschern zu löschen. „Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen“, so die Polizei. Es waren 25 Feuerwehrleute im Einsatz.