Pinkelnig verfehlt Podest bei Comeback hauchdünn

Die 17 Jahre jüngere Prevc (133/130) brachte sich mit ihrem zweiten Sieg in Serie auch in die Pole Position für die neue „Two Nights Tour“. Diese wird am Neujahrstag in Oberstdorf abgeschlossen. „Das ist natürlich großartig, ich habe es wirklich genossen, hoffentlich geht es so weiter“, meinte Prevc.