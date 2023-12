„Bescheidene“ Autodiebe sind auf der Flucht

Die Ganoven drangen in der Nacht zum Samstag in den Bauernhof ein, dürften dabei über eine offene Stadltür leichten Zutritt gehabt haben. Was sie genau suchten, ist unklar, denn verwüstet wurde nichts, nahmen nur den Autoschlüssel, der im Vorhaus, welches bereits zum Wohngebäude gehört, lag, mit.