Die Feiertage lassen die Mülltonnen überquellen

20 Prozent mehr Müll

In der Woche nach Weihnachten fallen in Oberösterreich rund 20 Prozent mehr Müll an als üblich. „Normalerweise haben wir pro Woche rund 750 Tonnen Müll, in dieser Woche sind es über 800 Tonnen“, weiß etwa Susanne Gillhofer, Sprecherin der Linz AG. „Die 111 Mitarbeiter auf 37 Fahrzeugen werden in der Zeit durch vier weitere Kolonnen unterstützt. Davon sind 19 Kollegen auf sechs Fahrzeugen alleine für die Papierentsorgung zuständig.“