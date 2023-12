Die Rumpelpisten im Lavanttal werden saniert

„Unsere Straßen müssen gerichtet werden, bei vielen Bergstraßen ist ja bereits Gefahr in Verzug“, sagt Bürgermeister Hannes Primus. Trotz des Minus in Millionenhöhe im Budgetvoranschlag 2024 wird eine Million Euro für Rumpelpisten reserviert. Straßenbaureferent Josef Steinkellner: „Das meiste Geld, rund 560.000 Euro, fließt in wichtige Ausbauten an der Forster Straße, St. Mareiner Straße, Theissenegger Straße und Witra Straße, wo saniert wird und Bauarbeiten teilweise weiterlaufen.“