Mehrere Verletzte: Zwei Unfälle binnen 35 Minuten

Massenkarambolage wegen Stau

Vor dem gesperrten Umfahrungstunnel bildete schließlich auf der B178 in Fahrtrichtung Wörgl ein Stau. „Ein 30-jähriger Österreicher erkannten dies aus unbekannter Ursache zu spät und kollidierte mit dem am Kolonnenende stehenden Pkw, in welchem sich eine 44-jährige mauretanische Staatsbürgerin und ein 48-jähriger mauretanischer Staatsbürger befanden“, so die Ermittler. Dieser Pkw wurde wiederum auf zwei weitere Pkw geschoben. Das Paar aus Mauretanien wurde verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. „Die restlichen Unfallbeteiligten blieben unverletzt“, betont die Polizei.