Neben den Tiroler Skipisten wird es nun heikel

Tragödien vor genau einem Jahr

Vor genau einem Jahr, am 28. und 29. Dezember, starben zwei 17-Jährige in Waidring bzw. ein 49-Jähriger in St. Anton, nachdem sie von der Piste abgekommen waren. Zur Erinnerung: Damals herrschte abseits der Pisten Schneemangel, Steine und Felsbrocken wurden rasch zum tödlichen Verhängnis. Als besonders tragisch bleibt der Unfall von Waidring in Erinnerung. Die deutschen Jugendlichen waren zusammen unterwegs und verunglückten gleichzeitig.