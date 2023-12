Heftige Skiunfälle fordern in Tirol vier Verletzte

Bei einem Unfall in Westendorf wurden am Mittwoch gleich zwei junge Skifahrer verletzt. Ein 16-jähriger Einheimischer kollidierte dort am Vormittag gegen 10.40 Uhr auf der blau markierten Windau-Abfahrt mit einem siebenjährigen deutschen Mädchen, das in einer Skischulgruppe unterwegs war. Beide kamen zu Sturz und rutschten rund 70 Meter weit die Piste hinunter. Während der Bursche laut Polizei mit leichten Verletzungen davonkam, hatte das Mädchen eine schwere Verletzung am Unterschenkel erlitten. Nach der Erstversorgung mit dem Notarzt flog sie der Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein.