Tipps, damit auch Bello gut ins neue Jahr rutscht!

Besonders wichtig: An Silvester, den Hund bitte unbedingt an der Leine lassen. Auch wenn er normalerweise relaxed ist, kann ein Knall ihn so erschrecken, dass er wegläuft. Weiß man ohnehin schon, dass sein Vierbeiner die Knallerei nicht mag, ist es sinnvoll ihn beim Spaziergang etwa mit einem Brustgeschirr gut gesichert zu haben. Und: Immer Leckerlies eingesteckt haben! Vielleicht lässt sich Bello ja dadurch von seinem Schrecken ablenken.