Weniger Burgenländer, aber der größte Charme

Österreich wächst. Zumindest fast überall. Am 1. Jänner 2025 lebten laut Statistik Austria exakt 9.197.213 Menschen im Land, das sind um 38.463 (0,4 Prozent) mehr als zu Jahresbeginn 2024. In Wien gab es im Vorjahr mit einem Plus von 1,1 Prozent das stärkste Bevölkerungswachstum, gefolgt von Vorarlberg (+0,4 Prozent) an zweiter und Oberösterreich (+0,3 Prozent) an dritter Stelle. In Salzburg, Niederösterreich, Tirol und der Steiermark stieg die Bevölkerungszahl um je 0,2 Prozent an.