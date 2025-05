Nächster Sturz! Primoz Roglic gibt beim Giro auf

Der Kapitän des Red-Bull-Bora-Teams, der in der Gesamtwertung auf Platz zehn lag, wurde Opfer einer Reihe von Stürzen, darunter ein weiterer am Dienstag im Regen rund 95 km vor dem Ziel. Red Bulls Sportdirektor Christian Pömer hatte schon am Sonntag darauf hingewiesen, dass Roglic Verletzungen erlitten habe. Am Montag war ein Ruhetag angesetzt.