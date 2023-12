Todesursache von Swift-Fan steht jetzt fest

Extrem-Temperaturen vor dem Konzert

Die Temperaturen lagen in Rio de Janeiro am Tag des tragischen Vorfalls bei etwa 40 Grad. Im Stadion soll eine brütende Hitze geherrscht haben. Zudem gab es angeblich eine unzureichende Versorgung der Zuschauer mit Wasser. Der Veranstalter teilte jedoch in einem Statement mit, dass das Unternehmen sich „an die Vorschriften gehalten“ habe und „jeder Aufforderung der Behörden nachgekommen“ sei. Zudem habe man „Tausende von Wasserflaschen“ an die Fans verteilt und den Besuchern sei erlaubt gewesen, ihr eigenes Wasser zum Konzert mitzubringen.