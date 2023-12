Russische Journalistin gründet jetzt eigene Partei

Friedensaktivistin in Provinz

Die Friedensaktivistin war bisher nur als Stadträtin in der russischen Provinz politisch aktiv (siehe Video oben). Sie hatte sich unter anderem öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. „Wir müssen handeln, um unserer Stimme Gehör zu verschaffen“, sagte sie weiter. Sie hoffe, dass die Menschen in Russland so „das Recht erhalten, ohne Angst zu leben, frei zu sprechen und Vertrauen in die Zukunft zu haben.“