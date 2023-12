Putin-Feind Nawalny sitzt nun im „Polarwolf“

Anwalt war bereits vor Ort

Nawalny befinde sich nun in der Strafkolonie Nummer drei (IK-3) in der Ortschaft Charp in dem im Hohen Norden Russlands gelegenen Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, erklärte seine Sprecherin Kira Jarmisch am Montag auf X. Es gehe ihm gut, sein Anwalt habe ihn am Montag besucht.