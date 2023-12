Mit Schwung und schwarzem Humor ins neue Jahr

Zum Jahresausklang steht in OÖ an diesem Wochenende Humor und Hörgenuss im Fokus. Ein musikalischer Ausklang wird beim Silvesterkonzert im Stift in St. Florian geboten. Zünftig wird’s hingegen beim Neujahrskonzert der Trachtenmusikkapelle in Bad Leonfelden. Wer am Jahresende lieber eine große Portion Humor serviert haben will, der ist bei der Komödie „Der Club der Hypochonder“ in Kremsmünster goldrichtig.