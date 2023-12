Schlägerei beim Après-Ski forderte vier Verletzte

Wilde Szenen haben sich am Dienstagabend in Westendorf im Tiroler Unterland abgespielt: Zwei Urlaubergruppen aus den Niederlanden waren sich heftig in die Haare geraten. Die Schlägerei forderte vier Verletzte - gleich fünf Polizeistreifen waren vor Ort. Es hagelte jede Menge Anzeigen!