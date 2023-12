So rutschen Niederösterreichs Städte ins Jahr 2024

„Prosit 2024!“ Bald starten wir in das neue Jahr. Auch Niederösterreichs Städte haben sich einige Programmpunkte überlegt. Das traditionelle Stadtsilvester findet am 31. Dezember wieder in der Landeshauptstadt statt. Die offiziellen Feierlichkeiten gehen heuer aber nicht rund um den Herrenplatz in der St. Pöltner Innenstadt über die Bühne, sondern erstmalig am Rathausplatz. Die Hütten vom Christkindlmarkt werden so auch gleich für den Jahreswechsel genutzt.