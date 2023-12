Polit-Debatten rund um „Böller-Verbote“ in Städten

Zum Jahreswechsel lässt er es offenbar aber nicht nur politisch lieber etwas ruhiger angehen – und appelliert in Sachen Feuerwerk nun an alle anderen Bürger, vom Zündeln mit Knallkörpern und Raketen abzulassen. Sicherheit für Mensch und Tier habe laut Hergovich eben Priorität. „Hund, Katze und alle anderen Tiere würden es uns danken, wenn der eine oder andere in diesem Jahr auf Knallkörper, zumindest in den Tagen vor und nach Silvester, verzichten würde. Das Nervenkostüm von Tieren ist rund um den Jahreswechsel besonders beansprucht. Feuerwerke auf die Minuten vor und nach dem Jahreswechsel zu beschränken, wäre bereits eine enorme Erleichterung“, weiß der SPÖ-Landeschef und plädiert für ein möglichst sicheres Vorgehen.