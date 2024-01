Nachbarin ließ Katze eigenmächtig einschläfern

Was darf man eigentlich in Österreich mit einem Haustier machen, das einem nicht gehört? Diese Frage stellt sich Gabriele R., die mit ihrer Familie im Norden Wiens in einem Einfamilienhaus lebt. Gemeinsam mit einer Norwegischen Waldkatze - bis vor kurzem waren es noch zwei. "Unsere 'Dupili' war ein sehr zutrauliches und kuscheliges Tier und saß oft mitten in unserer Gasse, um sich von den zur U-Bahn eilenden Menschen streicheln zu lassen", erzählt die trauernde Tierhalterin.