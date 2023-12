Die tierischen Wunder des vergangenen Jahres

Abnahme durch Polizei

Obwohl das Aussetzen von Tieren unter Strafe steht, gibt es noch immer Menschen, die dies tun. Wie jene, die am 11. Dezember, also kurz vor Weihnachten, eine junge Rottweiler-Hündin an einer Straßenbahnhaltestelle in Simmering ausgesetzt haben. Diese war zum Glück unverletzt, anders als die Dalmatiner-Dame Juno, die mehr tot als lebendig wegen schwerer Vernachlässigung und Misshandlung ihrem Besitzer von der Polizei abgenommen werden musste - komplett abgemagert. Mittlerweile hat sie ein gesundes Gewicht und wurde von ihrer Pflegestelle adoptiert.