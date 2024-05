Alaba in Partylaune! Real feiert den Meistertitel

Anschließend wurde der Titelgewinn noch ordentlich gefeiert. Allerdings noch nicht zu ausgelassen, denn der Fokus liegt bereits auf einem noch größeren Titel. So kündigte Toni Kroos schon an: „Ich bin mir sicher, dass wir uns hier in drei Wochen wieder sehen.“ Damit bezieht er sich auf die Titelfeier nach dem Champions-League-Finale gegen Dortmund am 1. Juni. Doch dafür muss die „Party-Truppe“ erstmal den BVB in London schlagen.