Pfarrer kümmert sich um Vögel aus Diebeswohnung

Kaum hat Bibelwelt-Pfarrer Heinrich Wagner seine Graupapageie Iomi und Leila wieder (die „Krone“ berichtete), kümmert er sich seit dem Wochenende um zwei weitere Vögel. Die Amazonaspapageie sollen laut dem Geistlichen aus jener Wohnung in Lehen kommen, in der seine Haustiere vier Wochen lang festgehalten wurden. Die Polizei befreite sie nach einem Hinweis am 20. Dezember.