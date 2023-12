Die Papageie von Pfarrer Wagner sind wieder da!

„Ich habe meine beiden Schätze wieder!“ Heinrich Wagner (66) ist ganz beseelt, während Graupapagei Iomi auf seiner Schulter sitzt und an Wagners Haaren nestelt. Vier Wochen waren die Vögel weg, Wagner vermutete einen Diebstahl und erstattete Anzeige (die „Krone“ berichtete). Am Mittwochabend bekam der Pfarrer aus der Elisabethvorstadt einen anonymen Anruf: Er solle in einer Nachbarwohnung in Lehen vorbeischauen. Dort lebten vier Papageie, zwei mehr als üblich. Und sie sähen genauso aus wie Wagners Graupapageie Leila (8) und Iomi (10), die er seit dem 24. November vermisste.