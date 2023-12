Touristisches „Wahrzeichen“ sucht neuen Pächter

Die Pusztascheune ist also wieder zu haben. „Die Scheune mit ihrem typischen Schilfdach ist in Illmitz so etwas wie ein Wahrzeichen und aus der Gastronomie nicht wegzudenken“, meint Köllner und hofft dementsprechend auf ernstzunehmende Interessenten. Im neuen Jahr investiert die Gemeinde übrigens 150.000 Euro in eine neue Brandmelde- und Sprinkleranlage, ansonsten steht das Haus laut Köllner top da.