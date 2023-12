Mit viel Herz auch heuer im Weihnachtseinsatz

Weihnachtsdienste sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes etwas Besonderes. Gut 500 von ihnen sind am 24. Dezember in Tirol im Einsatz, aufgeteilt in Tag- und Nachtdienste. Rund die Hälfte von ihnen leistet die Stunden ehrenamtlich.