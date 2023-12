Was sagt uns Weihnachten über Gott und die Welt?

Emotional diskutiert wurde heuer das Thema Schwangerschaftsabbruch. Sie als Familienbischof sprechen sich gegen Anlaufstellen in öffentlichen Krankenhäusern aus. Die gibt es in Tirol weiterhin nicht. Aber was braucht es 50 Jahre nach Einführung der Fristenregelung?

Beratung und Hilfe stehen an erster Stelle. Keine Frau sollte sich wegen sozialer Ängste oder Sorgen vor der Zukunft zu einer Abtreibung gedrängt fühlen. Auch der Druck durch die Umgebung kann enorm sein. Unterstützung und Aufklärung ist angesagt. Und wir sollten offen den Konflikt zwischen dem Grundrecht auf Leben eines Menschen im ersten Entwicklungsstadium und dem Freiheitsrecht einer erwachsenen Person benennen. Schon am 21. Tag nach der Empfängnis beginnt das Herz des Menschen zu schlagen. Weihnachten stärkt das Ja zum Leben, auch wenn die Umstände oft nicht ideal sind.