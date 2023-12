Platzt Ihnen da der Kragen, Herr Bundespräsident?

Der Amtssitz des Bundespräsidenten am Wiener Ballhausplatz ist mit zig Weihnachtssternen geschmückt. Über die Feiertage werden sie im Hospiz der Caritas Socialis am Rennweg weiterblühen. Der Gang über den 56,30 Meter langen roten Teppich führt am Spiegelsaal vorbei, in dem der Christbaum aus Bad Eisenkappel steht. Er ist fünf Meter hoch und mit roten Kugeln, Strohsternen, Lebkuchen und Schleifen geschmückt.