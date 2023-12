Lawinengefahr, Muren: Situation auf Tirols Straßen

Erdrutsch in Fließ - tagelange Sperre

In der Gemeinde Fließ kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Erdrutsch im Bereich der L76 Landecker Straße zwischen Eicholz und Urgen. „Die Stelle muss nun geräumt und mit einer Vernetzung gesichert werden, eine Spezial-Tiefbau Firma ist bereits vor Ort“, so das Land. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen, weshalb die Straße an dieser Stelle während der Feiertage gesperrt bleibt.