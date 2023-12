Kampf um Stromversorgung, Gemeinden abgeschnitten

12.000 Haushalte ohne Strom

Kurzzeitig unterbrochen war auch die 110kV-Leitung zwischen Imst und Reutte. Auch hier musste zunächst ein Baum herausgeschnitten werden. Am Nachmittag gab es auch mehrere Einsätze in Osttirol. Ohne Versorgung war am Nachmittag noch der Bereich Niederndorferberg. Hier konnten die Tinetz-Teams zunächst nicht zu den Störquellen gelangen - auch aus Sicherheitsgründen.