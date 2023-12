Wegen Lawinengefahr Straßen im Ötztal gesperrt

Dauer noch unklar

Die Dauer der vorübergehenden Sperre sei derzeit nicht absehbar. Eine Umfahrung ist nicht möglich. „Mehrere Ortsteile der Gemeinde Sölden sind somit vorübergehend über den Straßenweg nicht erreichbar.“ Am Freitag erfolgt eine neuerliche Lagebeurteilung. Auch in anderen Teilen Tirols kommt es aufgrund der starken Schneefälle zu vereinzelten kurzzeitigen Sperren von Straßen aufgrund umgefallener Bäume, abgebrochener Äste oder liegengebliebener Fahrzeuge. „Die Straßenmeistereien in ganz Tirol befinden sich im Einsatz, um die Straßen befahrbar zu halten“, wird abschließend betont.