„Was für uns an diesen Tagen wirklich zählt!“

Jakob Seeböck: „Ich feiere Weihnachten seit einigen Jahren in Kitzbühel, mit meiner Frau und den beiden Kindern. Was den Vorteil hat, dass man sich nicht um die Verwandtschaft kümmern muss. Ich bin ja ein Grinch, aber mit den Kindern hab ich mich gewöhnt, dass Weihnachten ein nettes Fest sein kann“, so der beliebte Schauspieler.

(Bild: Markus Wenzel)